مباشرة صيانة الأضرار الجسيمة في خطوط نقل الطاقة والمحولات الكهربائية بطرابلس

باشرت فرق الصيانة التابعة لإدارة صيانة الجهد الفائق بالمنطقة الغربية ،بأعمال صيانة خطوط نقل الطاقة، جنزور الزاوية 400 كيلو فولت و دائرة 1-2 وخطوط غرب طرابلس الزاوية 220 كيلوفولت دائرة 1-2 وخطوط غرب طرابلس السراج دائرة 1-2 220 كيلوفولت بسبب الأضرار التي لحقت بها اليومين الماضيين بمنطقة جنزور.

وأكدت شركة الكهرباء في بيان لها، حدوث أضرار مادية جسيمة في عدد من المحولات والأسلاك والأعمدة الكهربائية في وسط وجنوب طرابلس.

يشار إلى أن ساعات إنقطاع التيار الكهربائي على أغلب أحياء العاصمة طرابلس، قد زادت خلال هذه الأيام إلى 12 ساعة، مقسومة على فترات ،مع إنتظار دخول الوحدتين الأولي والثانية بمحطة غرب طرابلس الإستعجالية نهاية هذا الشهر.