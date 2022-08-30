تي موبايل تطلق خدمة الاتصال عبر الاقمار الصناعية بالهاتف الخلوي بنهاية العام المقبل

أعلنت شركة الاتصالات T-Mobile عن عقد شراكة جديدة مع Starlink وذلك لهدف توفير خدمة الاتصال بشبكات الهاتف الخلوي في المناطق التي لا تصلها التغطية.

وتسمح هذه الحزمة باجراء اتصال وارسال رسائل نصية SMS ورسائل الوسائط المتعددة MMS وبعض تطبيقات المحادثة كما يمكن للهواتف المحمولة الاتصال بالأقمار الصناعية واستخدام شريحة اتصال توفر حوالي 2 إلى 4 ميجابت في الثانية اتصال (إجمالي) عبر منطقة تغطية معينة.

وحسب البيان الصحفي الصادر عن T-Mobile ، ستكون خدمة الأقمار الصناعية إلى الهاتف الخلوي متاحة في الولايات المتحدة وهاواي وأجزاء من ألاسكا وبورتوريكو والمياه الإقليمية ومن المقرر إطلاقها في مرحلة تجريبية بحلول نهاية العام المقبل في مناطق محدودة.