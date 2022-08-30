انخفاض شحن البضائع من الصين وتوقعات بانخفاض أسعار السلع في السوق الليبي

أكد عدد من أصحاب شركات الشحن في ليبيا لتطبيق بكم الاخباري، انخفاض أسعار شحن البضائع من المؤانى البحرية الصينية، من 19 ألف دولار إلى 11 ألف دولار للحاوية الواحدة ، بسبب نقص الطلب العالمي على الشحن ،وزيادة عدد السفن التجارية الجديدة والعملاقة العاملة في مجال النقل البحري ، بالإضافة لتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح عدد من التجار لتطبيق بكم الاخباري، إن تداعيات انخفاض أسعار شحن البضائع ستكون إيجابية بالنسبة لهم والمواطنين بصفة عامة ،حيث أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع المستوردة من الصين بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%.

وأكد التجار أن العامل الأكبر والمساعد في انخفاض الأسعار هو ثبوث سعر الصرف وكثرة الطلب والعرض في السوق الليبي.

يذكر أن أسعار الشحن البحري، كانت قد ارتفعت خلال السنة الماضية بنسبة 400% ،في زيادة كبيرة وغير مسبوقة في العالم.