الاسكان تبحث مع ائتلاف الشركات المصرية بدء تنفيذ الطريق الدائري الثالث بطرابلس

عقد وزير الاسكان والتعمير بحكومة الوحدة أبوبكر الغاوي اليوم الثلاثاء، إجتماعًا مع ائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم – حسن علام رواد الهندسة الحديثة)، المنفذة لمشروع إستكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، لمناقشة إمكانية البدء بتنفيذ المشروع على مراحل و وفق المخصصات المالية،والتقليل من التكاليف التشغيلية، ومراعاة المدة الزمنية بالعقدة.
وطالب ائتلاف الشركات دراسة هذه النقاط، وتقديم رد مفصل خلال هذا الاسبوع، و في حالة الإتفاق من الطرفين يتم إعداد ملحق للعقد الأصلي و متمم له يحفظ الشروط والإلتزامات التعاقدية للطرفين.
يشار إلى أن مشروع الطريق الدائري الثالث سيربط غرب طرابلس بشرقها بطول 25كيلو متر، وبتكلفة تبلغ 3.734 مليار دينار.
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