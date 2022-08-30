الاسكان تبحث مع ائتلاف الشركات المصرية بدء تنفيذ الطريق الدائري الثالث بطرابلس

عقد وزير الاسكان والتعمير بحكومة الوحدة أبوبكر الغاوي اليوم الثلاثاء، إجتماعًا مع ائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم – حسن علام رواد الهندسة الحديثة)، المنفذة لمشروع إستكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، لمناقشة إمكانية البدء بتنفيذ المشروع على مراحل و وفق المخصصات المالية،والتقليل من التكاليف التشغيلية، ومراعاة المدة الزمنية بالعقدة.

وطالب ائتلاف الشركات دراسة هذه النقاط، وتقديم رد مفصل خلال هذا الاسبوع، و في حالة الإتفاق من الطرفين يتم إعداد ملحق للعقد الأصلي و متمم له يحفظ الشروط والإلتزامات التعاقدية للطرفين.

يشار إلى أن مشروع الطريق الدائري الثالث سيربط غرب طرابلس بشرقها بطول 25كيلو متر، وبتكلفة تبلغ 3.734 مليار دينار.