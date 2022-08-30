اقتصاد

“الغاوي” يناقش مشروع استكمال الدائري الثالث مع ائتلاف الشركات المصرية

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

في إطار التنسيق بين وزارة الاسكان والتعمير وجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق ، وعقب زيارة رئيس الجهاز لجمهورية مصر ولقائه بائتلاف الشركات المنفذة لمشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس ، وعلى هامش الدورة العادية الرابعة للجنة الاتحاد الافريقي الفنية المتخصصة للخدمة العامة والحوكمة المحلية ،

التقى معالي وزير الاسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الغاوي” ، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، ائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم – حسن علام رواد الهندسة الحديثة)، المنفذة لمشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس

وتناول اللقاء سبيل تفعيل العقد واستكمالا للمشاورات مع الشركات المنفذة ، كما حدد الوزير عدة نقاط إضافية ومكملة للعقد تمت مناقشتها على النحو التالي :

  • إمكانية البدء بتنفيذ المشروع على مراحل و وفق المخصصات المالية المتاحة نظرا لما يمثله المشروع من أهمية للعاصمة طرابلس .
  • أن تكون التجهيزات على مراحل و وفق متطلبات كل مرحلة لتقليل التكاليف التشغيلية .
  • مراعاة المدة الزمنية المحددة بالعقد و الأخذ بعين الاعتبار مرحلية التنفيذ.
  • تجزئة المشروع لا تعني إلغاء العقد الاصلي أو تقليص الأعمال وإنما في إطار جدولة الأعمال و توفير التمويل.

وطالب ائتلاف الشركات دراسة هذه النقاط ، وتقديم رد مفصل خلال هذا الاسبوع ، و في حالة الإتفاق من الطرفين يتم إعداد ملحق للعقد الأصلي و متمم له يحفظ الشروط و الإلتزامات التعاقدية للطرفين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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