أسعار النفط تواصل الهبوط بفعل مخاوف التضخم

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصادات العالمية الناجم عن التضخم إلى تراجع الطلب على الوقود بجانب عدم تأثر الصادرات العراقية بالاشتباكات الدائرة هناك.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 5.5% لتصل مستويات 99.29 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 4.1% أمس الاثنين في أكبر زيادة منذ أكثر من شهر، وينتهي عقد أكتوبر غداً الأربعاء، وهبطت العقود تسليم نوفمبر نشاطاً في التداول 3.66% إلى 99.15 دولار للبرميل، وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 91.83 دولار للبرميل، منخفضة 5.4%، بعد ارتفاعه 4.2% في الجلسة السابقة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

يُشار إلى أن التضخم قريب من خانة العشرات في العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم، وهو مستوى لم تشهده منذ ما يقرب من نصف قرن، مما قد يدفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اللجوء لزيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي وتؤثر على الطلب على الوقود.

وقال محللون من هيتونج فيوتشرز “تراجعت الرغبة في المخاطرة بسبب توقع استمرار الفدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة، كما يفاقم تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ضبابية صورة أزمة الطاقة”.

وأشار جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس إلى أن الأسعار تراجعت بعد تصريحات من شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) بأن صادرات النفط العراقية لم تتأثر بالاضطرابات.

وستعقد “أوبك+”، التي تضم أعضاء أوبك ومنتجين حلفاء في مقدمتهم روسيا، اجتماعاً في 5 من سبتمبر لتحديد سياسة الإنتاج.

وأثارت السعودية، أكبر منتج في أوبك، الأسبوع الماضي احتمال تخفيضات إنتاجية قالت مصادر إنها قد تتزامن مع زيادة في المعروض من إيران إذا توصلت لاتفاق نووي مع الغرب.

