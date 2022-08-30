الخطوط الأفريقية تعقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة SUM Aviation Group المالطية

عقدت شركة الخطوط الجوية الإفريقية اليوم الثلاثاء 30 أغسطس اجتماع الجمعية العمومية لشركة SUM Aviation Group المالطية بحضور كلٍ من رئيس مجلس الإدارة “أحمد الأمين ” ونائبه المدير العام وباقي الأعضاء وأعضاء الجمعية العمومية بحضور رئيس مجلس إدارة شركة SUM المالطية.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة أوضاع الشركة، وآخر المستجدات عن الطائرات الموجودة في حضائر الصيانة وبحث آليات لتسريع رجوع باقي الأسطول.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على فتح مكاتب داخل المنطقة الشرقية والجنوبية من شأنها تذليل كافة الصعاب وتقديم أفضل خدمة للمسافرين.

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