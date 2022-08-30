وكيل وزارة الاقتصاد يعقد اجتماعاً لمناقشة خطتها للربع الأخير من العام

اجتمع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية “سهيل بوشيحة” مع مدراء الإدارات والمكاتب والمراقب المالي ورؤساء الأقسام بديوان الوزارة .

تناول الاجتماع الأعمال المنجزة خلال النصف الأول لعام 2022م ومناقشة عمل الوزارة لربع الأخير لعام 2022م كذلك إعداد خطة عمل 2030م ومتابعة تنظيم العمل الإداري والمالي والقرارات الصادرة عن الوزارة ومدى تطبيقها من الجهات الضبطية.

وأشار “بوشيحة” إلى أهمية التركيز على الأهداف الاستراتيجية للوزارة والانعكاسات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني مشدداً على ضرورة تنفيذ تعليمات الوزير بالإنتهاء من إجراءات المطابقة وتنظيم التسويات للموظفين مع وزارة المالية.

كما أكد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية طارق النجار بأن الوزارة قاربت على الإنتهاء من تجهيز المنظومات اللازمة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بوزارة الاقتصاد والتجارة.

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