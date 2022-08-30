المؤسسة الوطنية للنفط تُناقش مع الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة أنشطتها وأعمالها في مجال إلانشاءات والصيانة

طرابلس 25 أغسطس 2022 (وال)- ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة، أنشطتها وأعمالها التي تقوم بتقديمها في مجال إنشاء وصيانة خزانات وأنابيب النفط وصيانة الآليات والمعدات النفطية وأعمال العمرة.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض فني تضمن نشاط إدارات الصحة والسلامة والبيئة والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى العرض المالي ومجمل للمشاريع قيد التنفيذ والمنجزة في العام 2021 – 2022.

ودعا رئيس لجنة إدارة الشركة بدعم الشركة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، وحلحلة بعض الصعوبات التي تُواجه الشركة باعتبارها شركة طور الإنشاء. (وال)

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