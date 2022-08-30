اجتماع مصلحة المطارات مع هيئة السلامة الوطنية لبحث وضع مقرات الهيئة بالمطارات

عُقِد اليوم الثلاثاء اجتماع بين مصلحة المطارات وهيئة السلامة الوطنية حضره رئيس مصلحة المطارات “محمد بيت المال” ورئيس هيئة السلامة الوطنية “عثمان امليقطة” ومساعد رئيس المصلحة “محمد فساطوي” ونائب رئيس الهيئة “إمحمد مختار”

بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام المختصة من الجهتين; تم خلاله مناقشة أوضاع أقسام السلامة الوطنية بالمطارات التابعة للمصلحة والمشاكل والصعوبات التي تواجهها الاقسام في تنفيذ الأعمال المنوطة بها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على تجهيز محضر اتفاق يتم التوقيع عليه من قبل الجانبين؛ يوضّح مهام ومسئوليات كل جهة فيما يخص توفير احتياجات أقسام السلامة الوطنية بالمطارات, بما في ذلك إنشاء وتجهيز المقرات وصيانتها وتوفير شاحنات إطفاء حرائق الطائرات وسيارات الانقاذ ومعدات التشغيل اليومي وتنفيذ أعمال الكشف والصيانة الدورية لها، كذلك تحديد سبل التعاون لتنفيذ برامج تدريبية تساهم في الرفع من كفاءة الاطفائيين والتنسيق المستمر في سبيل الارتقاء بمستوى تصنيف مكافحة الحرائق بالمطارات بما يلبّي المعايير القياسية المنصوص عليها في مجال الطيران المدني.

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