وزير العمل و التأهيل يبحث ملف التأمين الصحي للعاملين بالقطاع العام والخاص

عقد وزير العمل و التأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام “طلال عجاج”.

وقد تناول الاجتماع العمل المشترك لوضع استراتيجية تهدف إلى إطلاق مبادرة التأمين الصحي لكافة العاملين بقطاعات الدولة العامة والخاصة، والتعاون لأجل تحصيل الاشتراكات المقررة قانونيًا للبدء في تنفيذ خطة الصندوق للتغطية التأمينية الصحية لما لها من أهمية في دعم العاملين والموظفين وتقديم الخدمات التي تسهم في الرفع من الكفاءة والاداء الوظيفي بالقطاعات وخصوصاً الخدمية منها.

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