بوسنينة يكتب: حول الركود التضخمي .. تقييم حالة الاقتصاد الليبي “ج 2”

كتب الخبير الاقتصادي محمد بوسنينة مقالاً جديداً بعنوان : حول الركود التضخمي او الكساد التضخمي ( تقييم حالة الاقتصاد الليبي )؛

الجزء الثاني :

إذاً نحن أمام وضع يعانى فيه الاقتصاد من ثلاتة مشاكل وهي : (1) تدني معدل النمو الاقتصادي لفترة طويلة ( معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ) ( 2 ) التضخم ( 3 ) البطالة.

فما هي الخيارات المتاحة أمام السلطات المعنية لمعالجة المشكلة والخروج بالاقتصاد من حالة الركود والسيطرة على التضخم ودعم وتيرة النمو الاقتصادي؟

والجدير بالذكر عند مناقشة أية مشكلة اقتصادية ، هناك جانبان يجب أخذهما في الاعتبار ، باعتبارهما المكونان لاقتصاد أي دولة ، وهما جانب الطلب الكلي وجانب العرض الكلي.

فهل يوجه الاهتمام والسياسات للتأثير في جانب الطلب الكلي أم توجه السياسات للتأثير في جانب العرض الكلي؟ وما هي أولويات السياسة الاقتصادية الممكنة؟

فمن خلال مراجعة تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لركود تضخمي، لا يوجد حل واحد لمعالجة الأوجه الثلاثة للمشكلة المنوّه عنها فيما سبق دفعة واحدة، وتحديداً لا توجد سياسة نقدية مباشرة يمكن اللجوء إليها بهدف السيطرة على الركود التضخمي، كسياسة الحد من التوسع النقدي مثلاً ،لكبح التضخم باستخدام سياسة رفع معدلات الفائدة، بهدف الحد من قدرة المصارف على التوسع في منح الائتمان، عندما يكون التضخم نتيجة لسياسة نقدية توسعية.

و تلعب المصارف المركزية في مختلف الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، دوراً محورياً في مواجهة الركود وكبح جماح التضخم باستخدام ادوات السياسة النقدية المعروفة في ظل ظروف تتسم بالاستقرار تمارس فيها مؤسسات الدولة مهامها وتتحمل مسؤلياتها وتحاسب على أخطاءها إلا أنّه في الحالة الليبية وفي ظل انقسام مجلس إدارة المصرف المركزي ووجود مصرفين مركزيين في البلاد، يصبح الحديث عن أعمال السياسة النقدية لمواجهة الركود كمن يطلب الانتصار في معركة يقودها اثنان مختلفان.

ويأتي استبعاد أعمال هذه السياسة النقدية ، في الحالة الليبية وعدم إمكانية تطبيقها لسببين ؛ أولّهما : أن سياسة تغيير سعر الفائدة غير متاحة أصلاً في ظل القانون رقم ( 1 ) لسنة 2013 ، وثانيهما : أن الائتمان المصرفي يعتبر في حدوده الدنيا -ويكاد يكون متوقفاً- عدا بعض التمويلات لمنتجات الصيرفة الاسلامية؛ وذلك لعدم توفر بيئة الاستثمار المناسبة وارتفاع درجة المخاطر ولضخامة محفظة الديون التاريخية المتعثرة لدى المصارف التي تشكل قيداً على قدرة المصارف على منح الائتمان، وهو الوضع الذي ساهم في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.

بالاضافة الى ذلك كما أوضحنا وتأسيسًا على البيانات المنشورة ، لامجال لتطبيق سياسة نقدية انكماشية نظراً لوجود شح في السيولة لدى الأفراد، وعلى النحو الذي توضحه البيانات الواردة بالنشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ، وعدم كفاية المتاح من السيولة لدى القطاع المصرفي لمواجهة متطلبات النشاط الاقتصادي ، والتي يأتي في مقدمتها شراء النقد الاجنبي من مصرف ليبيا المركزي لمختلف الأراض وخصم الصكوك التي ترد الى المصارف عبر منظومة المقاصة الاكترونية ( ACH )، وذلك لعدم كفاية احتياطيات وودائع بعض المصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، لوجود جزء من أرصدتها لدى مصرف ليبيا المركزي في بنغازي .

وبالرغم من أن مشكلة الركود الاقتصادي تعود لأسباب متعددة ، ولا يمكن أرجاعها فقط لأزمة السيولة بالقطاع المصرفي، إلا أنّ عدم القدرة على الاستفادة أو توظيف كامل هذه الأرصدة الحرّة التي تخص المصارف التجارية الموجودة لدى مصرف ليبيا في بنغازي ساهم في تعزيز حالة الركود لضخامة هذه المبالغ من جهة، ولكونها تمثل جزءاً مهماً من الخصوم الايداعية للمصارف، بل إن هذه الأموال المعطلة صارت ترتب مخاطر تهدد المراكز المالية للمصارف، عندما تعجز هذه المصارف عن توظيفها في مواجهة الاستحقاقات المترتبة على هذه الأموال ضمن أصولها ، من جهة أُخرى.

ولذلك نعتبر معالجة هذه المشكلة أولوية قصوى ، حتى تتوفر السيولة الكافية واللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي ، والتخفيف من حدة الركود ، وحتى يتمكن المصرف المركزي من ممارسة وتطبيق بعض أدوات السياسة النقدية ، وادارة السيولة على نحو كفؤ، وحتى تستطيع المصارف التجارية الإيفاء بالتزاماتها القانونية والتزاماتها تجاه عملائها.

اي ان مواجهة مشكلة الركود الاقتصادي تتطلب اتباع جملة من الاجراءات التي تتكاتف في القيام بها كافة مؤسسات الدولة ، والتي من بينها توفير و ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد .

ينادي البعض باتباع سياسة تعديل سعر صرف الدينار الليبي برفع سعره في مواجهة العملات الاجنبية ، بهدف تخفيض اسعار السلع المستوردة ، وبالرغم من اننا نعتبر سعر الصرف الحالي غير توازني ، ويحتاج الى مراجعة ، ويمكن ان يكون السعر التوازني اعلى مما تم اقراره ، غير ان افضل الممارسات تقضى باستخدام سياسة تعديل سعر الصرف عندما يكون هناك عجز في ميزان المدفوعات ، بتخفيض سعر الصرف ، لتخفيض الواردات وزيادة الصادرات ، او لمعالجة اوضاع سوق الصرف الاجنبي وادارته . وفي كل الاحوال الامر تحكمه مدى كفاية احتياطيات النقد الاجنبي واستدامتها لدى مصرف ليبيا المركزي من جهة ، وحالة ميزان المدفوعات من جهة اخرى ، ولا تتوفر بيانات كافية ومعلنة بهذا الخصوص . ومن تم تعتبر سياسة تغيير سعر الصرف، في هذه المرحلة ، سلاح ذو حدين ، ففي الوقت الذي يمكن ان تؤدي مراجعة سعر الصرف ، برفع سعر صرف الدينار الليبي ، الى انخفاض اسعار السلع المستوردة ، الا انّ هذا اجراء قد يعرض احتياطيات النقد الاجنبي للاستنزاف في حال عدم كفايتها، واستمرار رفع القيود على استعمالات النقد الاجنبي ، وهو الامر الذي يقدره المصرف المركزي ، او في حال كان سعر الصرف الجديد مبالغ فيه وبعيد عن السعر التوازني ، مما قد يضطر المصرف المركزي في فترة لاحقة الى تشديد القيود مجددا على استخدامات النقد الاجنبي ، والدفع في اتجاه المزيد من عدم الاستقرار .

بالاضافة الى ان الحكومة قد لن يكون بوسعها الاستمرار في تمويل الانفاق العام ، وفقا لتقديرات الميزانية العامة المبنية على اساس سعر الصرف السابق المنخفض للدينار ، نظرا لما سيطرأ من انخفاض في الايرادات النفطية بعد رفع قيمة الدينار ، ونحن الان في نهاية الربع الثالث من السنة المالية ، وقد تعجز الحكومة عن دفع المرتبات ، كما لوان السياسة المالية تصبح انكماشية ، مما يعزز حالة الركود ، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي .

وفي سياق الحديث عن الركود ودور المصرف المركزي ، والاريحية التي ينعم بها الموردون للسلع من الخارج ، في غياب القيود ، نرى ان زيادة معدل فتح الاعتمادات المستندية لاغراض الاستيراد ، او عدد الاعتمادات ، وزيادة عدد الحاويات التي ترد عبر المواني الليبية ، دون التطرق لقيمتها ، لا يعتبر مؤشرًا لوجود رواج اقتصادي او ينفي حالةً الركود ، كما يقترح البعض ، وانما المهم هو ما تم صرفه من نقد اجنبي لاغراض فتح الاعتمادات وماتم ادخاله من سلع الاسواق ، ذلك لانه في ظروف عدد الاستقرار ، وفقد الثقة في السوق ، وحالة عدم اليقين ، قد يلجأ الموردون الى البحث عن ملاذات امنة لاموالهم ، اما في شكل نقد اجنبي او في شكل سلع يمكن تخزينها والاحتفاظ بقيمتها ، بالاضافة الى ذلك ، وبالنظر الى ان السوق الليبية تعتبر من ارخص الاسواق ، بالرغم من التضخم في الاسعار المحلية ، بالمقارنة بالاسواق في دول الجوار ، فلا يمكن غض النظر عن امكانية تسرب بعض السلع المستوردة الى دول الجوار ، اما في شكل اعادة تصدير او تهريب . وفوق كل ذلك لم تشهد الواردات السلعية نموا يذكر خلال الفترة فيما بين نهاية الربع الاول من عام 2021 ونهاية الربع الاول من عام 2022 ، وكانت متذبذبة وتميل الى الانخفاض .

اما فيما يتعلق بالتوجه نحو التأثير في جانب الطلب الكلي ، كسياسة لمجابهة الركود التضخمي ، من خلال العمل على تخفيض طلب القطاع العائلي او تخفيض الانفاق الاستهلاكي لدى القطاع العائلي مثلاً ، بهدف كبح التضخم ، فهذا غير وارد اصلاً ، ولا يجب اللجوء اليه او التفكير فيه كحل للمشكلة ، بالنظر لحالة الركود القائمة ، وتآكل مدخرات الافراد واستنزافها نتيجة التضخم وشح السيولة ، وتدهور مستوى معيشة الافراد و العائلات . بل انه في ظروف الركود الاقتصادي ، يجب العمل على تحفيز طلب القطاع العائلي ، وتنشيط المعاملات الاقتصادية ، لتحريك المخزون السلعي ، واستمرار صغار التجار والموزعين في اعمالهم ، من خلال منح حوافز ضريبية واعانات نقدية . وان كانت هناك قيود يجب ان تفرض فلتكن على الانفاق الاستهلاكي ( التسييري ) العام .

ولذلك يجب التركيز على العوامل المحفزة لجانب العرض في الاقتصاد وزيادة الانتاج ( supply Saied economy ) والتي يمكن ان تؤدي الى تحقيق اكتر من نتيجة واحدة مستهدفة ، للسيطرة على الركود والتضخم . انّ زيادة الانتاج والانتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية يعتبر المدخل المناسب لكبح جماح التضخم وخلق فرص عمل .

وترجع دعوتنا للاهتمام بجانب العرض في الحالة الليبية ، علاوة على تحفيز النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو وخلق فرص عمل ، الى جملة من الاعتبارات التي كانت وراء الركود و تدني معدلات النمو الاقتصادي والتي اثرت سلباً في النشاط الاقتصادي ، و التي ترتبط بالاوضاع التي تمر بها البلاد من انقسام المؤسسات ، وعدم استقرار الاوضاع الامنية والحروب ، والصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد ، من وقت لاخر ، نتيجة التوقفات المتعددة التي تعرضت لها صادرات النفط الخام وايراداته ، والاثار السلبية على النشاط الاقتصادي التي ترتبت على جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) وما صاحب هذه الاوضاع مجتمعة من اضرار لحقت بالقطاع الخاص والمواطنين ، و من بينها نزوح وتهجير العائلات وفقدان لمصادر الرزق ، والبطالة الهيكلية والمقنعة ، وتآكل مدخرات المواطنين ، وتدهور مستوى المعيشة . وعدم قدرة الفئات الهشة على الحصول على الغذاء اللازم والكافي لتدني مستويات دخلها ، و انحسار الطبقة الوسطى ، وارتفاع معدلات الفقر ، وسوء الاوضاع الانسانية في غياب شبكة للحماية الاجتماعية .

ويجب ان نعي انّ الاثار الناتجة عن الركود التضخمي ، والركود الاقتصادي بصفة عامة ، تتفاوت حدتها والاضرار التي تلحقها بمختلف المتعاملين في النشاط الاقتصادي وافراد المجتمع ، من فئة الى اخرى . وفي العادة تكون الفئات الهشة هي الاكتر تضررا من تبعات ارتفاع الاسعار والبطالة ونقص السلع وغيرها ، مقارنة بالطبقة الوسطى في المجتمع ، ورجال الاعمال وكبار التجار . ولذلك ينبغي ان تراعى السياسات او الاجراءات التي تتبع للخروج من وضع الركود ، وتفعيل النشاط الاقتصادي ، هذا التفاوت في اوضاع مختلف الفئات ، وان تكون هناك اجراءات موجهة ومحابية للفئات الهشة والاكثر تضررا ، وعلى النحو الذي سنعرضه فيما نقترحه من سياسات واجراءات .

ومن المناسب الوقوف عند بعض التعليقات التي وردت حول الجزء الاول من هذا الادراج . واذ اشكر كل من تابع واهتم وعلّق ، الا ان بعض التعليقات تستكثر على الكاتب جهده ، و لا ترى جدوة لمناقشة الموضوع ، و ان الركود التضخمي ظاهرة عالمية تعرضت لها الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سوى ، وتعايشت معها ، وبذلك فهى تعتبر اكبر من ان يتم التصدي لها في اقتصاد صغير في دولة لم يكتمل بناءها بعد مثل ليبيا !!! ، و انه لا مجال فيها لاعمال اية سياسة اقتصادية مدروسة وممنهجة ، لغياب او ضعف مؤسسات الدولة ، وافتقار اقتصادها لهوية محددة ( اما راسمالية او اشتراكية ) ويرون ان كل ما يكتب او يقال هو مجرد ترف فكري وتجرع لنظريات وافكار اقتصادية محلها الاكاديميات والجامعات .

وانا هنا اقول ، وان كان جزء مما تفضل به بعض المشككين في جدوى ونجاعة اية سياسات او اجراءات قد يكون صحيحا في بعض جوانبه ، وجدير بالنقاش ، وأشكرهم على المتابعة، الا انه من ناحية اخرى ، السكوت عن ملاحظة ما يمر به الاقتصاد من مشاكل ، او حتي تراجع مسارات التنمية والنمو الاقتصادي ، وعدم التنبيه اليه ، وغض النظر عن بعض الاجراءات التي قد تشكل خطراً على حاضر ومستقبل الاقتصاد ، وعدم التنبيه اليها ، والاستسلام الكامل وفقدان الامل ، واتخاذ موقفا سلبيا ، او متفرجاً ، والتشكيك في كل ما يقال او يكتب ، لن يكون هو البديل لاقامة الدولة وتصحيح مساراتها ، بل يعتبر اسهاماً في تعزيز الازمة والدفع نحو فشل الدولة ، يلام عليها ويسال عنها من يدركون حقيقة الاوضاع الاقتصادية ويمكنهم ابداء النصح والمشورة ولا يفعلون . ( الساكت عن الحق شيطان اخرس ) .

ومع ذلك لن يتنينا التشكيك و الملاحظات السلبية ، وحالة الاحباط التي يمر بها البعض ، عن الاستمرار في محاولة تقديم النصح والمشورة والتوصية بكل ما نراه في صالح المواطن والاقتصاد الوطني ، وهذا التزام ادبي واخلاقي لايجب التخلي عنه ، طالما كانت هناك اموال تصرف واجراءات يعلن عنها وتطبق ، والتي ليس بالضرورة ان تصنف في اطار راسمالي او اشتراكي كي يمكن تقيمها ، وطالما كانت هناك فئات هشة من المواطنين تعاني وتوجد سبل لمساعدتها والاخذ بيدها ، وجب التنبيه اليها ، ودائما الله من وراء القصد .

ويمكن ايجاز ما يمكن القيام به لتقوية جانب العرض ( الانتاج ) وبعث النشاط الاقتصادي للخروج من دائرة الركود ، ومساعدة الفئات الهشة ، في اتّباع سياسات تتضمن ( اعفاء ، وتعويض ، و تحفيز ، واستهداف ، وحماية ، ودعم ، وتنظيم ، ومراجعة سياسات واولويات ) وذلك على النحو التالي :

_ اعادة هيكلة الانفاق العام ، ومراجعة اولويات الصرف ، والتوقف عن استحداث اوجه جديدة للصرف ، والالتزام بالصرف في حدود الميزانية العامة المعتمدة بقانون ، وتنفيذ مخصصات بند التنمية والعمل على زيادتها ، حتى وان كانت التنمية لا تتجاوز اصلاح وصيانة وترميم واستكمال البنية التحتية في مختلف مناطق البلاد .

_ تدليل الصعاب امام القطاع الخاص الوطني ، وتعزيز قدرته في منافسة الممارسات الاحتكارية ، والالتزام بالشفافية الكاملة في التعاقدات المنفذة في اطار لائحة العقود الادارية .

_ فتح المجال امام القطاع الخاص الوطني للمشاركة في نشاطات قطاع النفط وتقديم الخدمات اللازمة للقطاع ( تموين ، نقل ، وصيانة ) وفتح المجال لمن لديه القدرة والامكانيات للعمل في مجال الحفر ، وانشاء وتمويل مصافي التكرير .

_ تعزيز جهود اعادة النشاط الائتماني بالمصارف التجارية ، من خلال تفعيل التسجيل العقاري ، وتطوير منتجات مصرفية لتمويل مشروعات انتاجية قادرة على توفير فرص عمل لعدد كبير من الباحثين عن العمل . او ايجاد الية قانونية مؤقتة لتوثيق الرهون العقارية .

_ السماح باستخدام ودائع المصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المركزي في بنغازي كاملة لاغراض الحصول على النقد الاجنبي لفتح الاعتمادات ، وخصم الصكوك الواردة عبر منظومة المقاصة الالكترونية ( ACH ) ، لكي تتوفر لدى جميع المصارف فوائض في السيولة تمكنها من تمويل النشاط الاقتصادي والايفاء بالتزاماتها القانونية ، باعتبار ان هذه الارصدة تمتد جزء مهم من الخصوم الايداعية للمصارف ، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها .

_ تسهيل اجراءات تاسيس الشركات واقامة المشروعات من قبل وزارة الاقتصاد ، وتوفير حوافز واعفاءات للمشروعات التي توفر فرص عمل للمواطنين وتخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ، وتفعيل الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة ، من خلال سياسة ائتمانية الزامية يفرضها ويراقبها مصرف ليبيا المركزي .

_ ايجاد وتفعيل شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص الليبي ، يتم بموجبها استكمال تنفيد بعض المشروعات المتوقفة ، بشفافية وافصاح كاملين .

_ تفعيل دور سوق الاوراق المالية وهيئة الاشراف ، واعادة نشاط ادراج الشركات المساهمة في السوق ، وتنشيط دور شركات الوساطة المالية .

_ توجيه المصارف التجارية لاتباع سياسات من شانها تسوية و سداد الديون التاريخية المتعثرة للشركات لدى المصارف ، لتصحيح اوضاع السيولة بها ، ومعالجة الالتزامات المترتبة عليها .

_ مراقبة اسعار الخدمات التي تقدمها المصارف التجارية ، ووضع حدود قصوى لها مراعاة لظروف المواطنين وارتفاع تكلفة المعيشة ، وتقديم بعض الخدمات ، التي ترتبط بالحسابات الجارية التي يديرها الافراد ، مجانا ، بسبب حالة الركود والازمة الاقتصادية ، وبما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالى ، وتعزيز ثقة المواطنين في المصارف .

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_ تبني سياسات استهداف التضخم ، ضمن ادوات السياسة النقدية ، تكون كفيلة بكبح جماح التضخم ومراقبته والسيطرة عليه مستقبلاً .

_ ازالة كافة القيود والعقبات امام حركة التجارة الخارجية مع دول الجوار ، في اطار سياسة تجارية وطنية واعية تواكب المتغيرات الدولية . مع التاكيد على تفعيل الرقابة على الاغذية ، والحجر الصحي ، والالتزام بالمعايير والمواصفات المعتمدة .

_ فتح مخططات جديدة ، في مختلف المناطق ، وتصنيفها الى سكنية ، وصناعية ، وتجارية ، وادارية ، واعتمادها ضمن المخطط العام ، وتوفير المرافق اللازمة لها ( الكهرباء ، الطرق ، المياه ) ، لكي تنطلق حركة البناء والانتاج ، وتتعزز وتيرة النمو الاقتصادي .

_ “الحد من الاضرار الواقعة على السكان من جراء الحروب والاشتباكات ، في اطار دعم جهود الاستجابة اللازمة ( مثل توفير المساعدات الغذائية والطبية الطارئة ” وان كانت هناك فوائض مالية فتوجه إلى هؤلاء وليس لاغراض اجتماعية اخرى لا تحظى بالاولوية ، واعفاء الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود من دفع فواتير الكهرباء مرحلياً . والاسراع في تعويض المتضررين نتيجة الحروب والاشتباكات التي تشهدها مختلف المناطق .

_ تطبيق سياسات ضريبية متكافئة ، ( العدالة الضريبية ) بحيث تدفع ضريبة الدخل من قبل كل العاملين سواء كانو يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة او من المؤسسات العامة الممولة ذاتياً او الخاصة . ورفع حد الاعفاء من ضريبة الدخل الى 1000 دينار بغض النظر عن عدد افراد الاسرة او مستوى المرتب ، واعفاء من كان مرتبه 1000 او اقل من دفع ضريبة الدخل ، للتخفيف من حدة الاعباء المعيشية والاثار المصاحبة للازمة الاقتصادية . وتنظيم هذا المطلب بموجب قانون .

_ مجابهة الارتفاعات المفاجئة في اسعار الغذاء ، وانقطاع امداداته ، نتيجة لمتغيرات دولية ، او توقف امدادات السلع الاساسية ، وذلك من خلال الاعفاءات الجمركية ، وبناء مخزون استراتيجي لبعض السلع الاساسية ، وتطبيق سياسات ألأمن الغذائي.

_ مراجعة سياسات الدعم ، بحيث يكون الدعم للمستهلك ( المواطن ) وليس للسلعة .

_ التزام الحكومة بدفع ما عليها من التزامات ( الديون على الحكومة ) لصالح الافراد ومؤسسات القطاع الخاص ، واعتبارها من ضمن اولويات صرف المال العام ، لتحفيز النشاط الاقتصادي .

_ تبني استراتيجية تستهدف تنويع الاقتصاد راسياً ، وتعدد مصادر الدخل ، على المدى المتوسط والطويل ، تكون كفيلة بتقليل الاعتماد على ايرادات النفط والتخلص من الطبيعة الريعية للاقتصاد ، وتحقيق التنمية المستدامة .

_ محاربة الفساد ، والاعلان عن ميثاق يتضمن مبادئ وقيم ملزمة تجرم الفساد الاداري والمالي ، يضعه قانونيون وخبراء مشهود لهم بالعلم والنزاهة ، وتبيان اوجهه و حالاته ، وتعميم الميثاق على كافة مؤسسات الدولة للتوقيع عليه بالإطلاع ، من قبل رؤساء المؤسسات والعاملين بها ، وتفعيل وتنشيط نيابة الجرائم الاقتصادية .

_ تطبيق ادلة الحوكمة الرشيدة وتعميمها على كافة الموسسات ، وخاصة الموسسات المالية ، ومتابعة الالتزام بها .

_. تعزيز جهود بسط الامن والسيطرة على استخدام السلاح واحتكاره من قبل الدولة ، ومحاربة ظواهر التهريب ، والافلات من العقاب ، وفقا للقانون .

واخيرا ، وفي حال فشل كل الجهود الفردية ، والمحاولات المبنية على اجتهادات قد تبدلها مؤسسات الدولة كل على حدة ، لمواجهة الركود ، وادارة النشاط الاقتصادي والمالي بشكل عام ، والاستمرار في اتباع اجراءات متناقضة لا تخدم المصالح العليا للاقتصاد الوطني ، والعجز عن تنفيد توصيات ومقترحات الخبراء والمختصين ، للخروج من حالة الركود والازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ، او تجاهلها ، واستمرار حالة الركود ، في هذه الحالة ، وفي محاولة اخيرة لانقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار التام ، لابد من الدعوة الى اجراء حوار اقتصادي وطني ، لا دور فيه لاية جهة اجنبية ، حوار اقتصادي ليبي – ليبي ، بدون شروط و املاءات مسبقة ، تحضره كافة المؤسسات المعنية وخبراء واساتذة الاقتصاد ورجال الاعمال ، حضور غير مؤسس على المحاصصة ، يتناول كل القضايا الاقتصادية التي تشغل الجميع ، وتهدد حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني ، بحيت ينبثق عن الحوار ميثاق للعمل الاقتصادي ، تلتزم به كافة مؤسسات الدولة والمتعاملون في النشاط الاقتصادي .

د. محمد ابوسنينة

30 اغسطس 2022

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