وزير العمل يبحث ملف التأمين الصحي للعاملين بالقطاعين العام والخاص

عقد وزير العمل و التأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام طلال عجاج، لوضع إستراتيجية تهدف إلى إطلاق مبادرة التأمين الصحي لكافة العاملين بقطاعات الدولة العامة والخاصة والتعاون لأجل تحصيل الاشتراكات المقررة قانونيًا للبدء في تنفيذ خطة الصندوق للتغطية التأمينية الصحية.

وأوضح العابد أن التأمين يمثل أهمية في دعم العاملين والموظفين، وتقديم الخدمات التي تسهم في الرفع من الكفاءة والأداء الوظيفي بالقطاعات وخصوصاً الخدمية منها.