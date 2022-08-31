“الشنطي” يشارك في حفل افتتاح معامل العلوم الهندسية والأساسية والطبية ومشروع التحول الرقمي

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمـي بحكومة الوحدة الوطنية “عمران القيب ” وبرفقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي” بالمشاركة في حفل افتتاح معامل العلوم الهندسية والأساسية والطبية ومشروع التحول الرقمي ، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية الليبية وعمداء المدراس ومدراء الإدارات ومدراء المكاتب بالأكاديمية الليبية .

وأعلن “الشنطي” عن بدء مراسم افتتاح سلسلة من المعامل والمختبـرات الخاصة بطلبة الدراسات العليا، إضافة إلى مشروع التحول الرقمي ولأول مرة في تاريخ الأكاديمية الليبية منذ تأسيسها أن يتم توطين مثل هذه المعامل والمتمثلة في: معمل العلوم الهندسية / معمل فيزيائي، ومعمل التشبيه والمحاكاة ومعمل الطبيات ومعمل الكيمياء، ومعمل الصيدلة، إضافة إلى معامل أخرى متعددة مثل معمل اللغات .

حيث وفرت الأكاديمية عدد ثلاثة وعشرون ألف نسخة وطعمت بها المكتبة المركزية من إصدارات حديثة ، وذلك من خلال إدراكنا بأهمية توفر وإنسياب المعلومات والمراجع والأبحاث لطلاب الدراسات العليا، وكذلك المكتبة الرقمية والتـي تضم أربع دور نشر عالمية محملة بما يزيد عن خمسة وعشرون مليون وثيقة من بينهم ورقات علمية محكمة على سبيل المثال في دار (Ebesco)وكتب إلكترونية ما يزيد عن( 300.000 ) عنوان من مختلف دور النشر العالمية.

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