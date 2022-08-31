الاقتصاد تتابع الأعمال المنجزة خلال العام الحالي ومدي تطبيق القرارات مع الأجهزة الضبطية

عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة اجتماعاً ضم مديري الإدارات والمكاتب والمراقب المالي لمتابعة الأعمال المنجزة خلال النصف الأول لعام 2022م و مناقشة عمل الوزارة لربع الأخير لعام 2022، وكذلك إعداد خطة عمل 2023ومتابعة تنظيم العمل الإداري والمالي، والقرارات الصادرة عن الوزارة ومدى تطبيقها من الجهات الضبطية.

وأكد الوكيل على أهمية التركيز على الأهداف الإستراتيجية للوزارة والانعكاسات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة الإنتهاء من إجراءات المطابقة وتنظيم التسويات للموظفين مع وزارة المالية.