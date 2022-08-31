اقتصاد

وصول 475 حاوية وآلاف الأطنان من الشعير والذرة الصب لميناء الخمس البحري

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

وصلت إلى ميناء الخمس البحري السفينة MSC AZURIT.F، الوكيل الملاحي لشركة مديترينيان، وعلى متنها 251 حاوية لبضائع متنوعة، والسفينة CON TSHIP ANA التابعة لشركة الرواد للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 185 حاوية لسلع مختلفة.

كما أستقبلت أرصفة، الميناء السفينة DYNAMIC.M التابعة لشركة أعالي البحار، وعلى متنها 25 ألف طن من الشعير الصب، والسفينة GANO SAYA، التابعة لشركة أعالي البحار للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 16.500 ألف من الذرة الصب، بالإضافة لتواجد السفينة PAFILIA والتابعة لشركة دليل، وعلى متنها 39 حاوية لبضائع متنوعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

موقع بكم

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك