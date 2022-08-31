انخفاض للدولار وارتفاع لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 31 اغسطس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 31 اغسطس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9359 دينار، مسجلاً انخفاضا طفيفاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.945 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7582 دينار، والدولار الكندي 3.7715 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2711 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3128 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3426 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار، والدرهم المغربي 0.4677 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022:

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