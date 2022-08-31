انخفاض ملحوظ لأسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء) 2022/08/31 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

اسعار الذهب اليوم في ليبيا

سعر الذهب المسبوك ب214.00 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 18 ب210.50 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 21 ب245.58 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 22 ب257.27 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 ب280.66 دينار

اسعار الليرة الذهب في ليبيا

سعر الليرة الذهب عيار 21 وزن 8 جرام كسر ب1964 دينار (سعر البيع من المشتري للبائع )

سعر الليرة الذهب عيار 21 “مستعملة” وزن 8 جرام كسر ب2340 دينار (سعر الشراء من البائع)

اسعار الذهب الجديد في ليبيا

سعر الذهب الجديد عيار 18 من 280 دينار وحتى 315 دينار.

سعر الذهب الجديد عيار21 من 315 دينار وحتى 340 دينار.

سعر الذهب المستعمل في ليبيا

سعر الذهب المستعمل عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار.

سعر الذهب المستعمل عيار21 من 270 دينار وحتى 300 دينار.

اسعار الفضة اليوم في ليبيا

سعر الفضة الكسر من 2.25 دينار وحتى 2.60 دينار على حسب العيار.

سعر الفضة الجديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار على حسب العيار والصناعة.