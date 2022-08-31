صرح رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال مراسم توقيع إتفاقية تعاون تخدم القطاع العام وتخص المشاريع مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي قائلاً: جلسة اليوم هي اجتماع تم المناقشة عدة مواضيع أهمها: كيف يمكن لديوان المحاسبة والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي في إطار الاختصاصات تبعهم وكيف يمكنهم التعاون، والهدف هو تحسين مؤسسات الدولة، حيث أن مجلس التطوير الاقتصادي معنى برسم السياسات ووضعها في خطط.

مضيفاً: يركز ديوان المحاسبة دائما في تقريره، وخاصة في التقارير المعنية في الأداء، ودائماً نلاحظ بأن المؤسسات الحكومية تتغيب عليها السياسات والخطط والبرامج والأهداف، كما نحاول مع المجلس بأن ندفع في اتجاه أن تكون هناك سياسات عامة على مستوى الدولة سواء كان في القطاعات الخدمية والتنموية، حيث توجد خطط وبرامج وأهداف، ويليها الديوان يأتي دوره على رقابة الأداء، ومن خلال هذا التعاون سيكون هناك فائدة للمؤسسات الدولة بشكل عام ولديوان بشكل خاص فيما يتعلق بتحقيق الرقابة.

متابعاً: وأيضاً تم الإتفاق مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي على إعطائه كافة التقارير الرقابية على الأداء بمؤسسات العامة، التي بدورها تساعد في تشخيص المشكلة في دعم هذه المؤسسات في أهداف خططها وبرامجها ، وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقية لتسهيل التواصل بين الإدارات بين الديوان والمجلس ويكون هناك تعاون.

أما بخصوص تقرير الديوان لسنة 2021 قال “شكشك”: التقرير في لمساته الأخيرة، وبينما كإعداد مادة تم استكماله وهو الأن في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الطباعة، والمدة لا تتجاوز اسبوعين ليكون التقرير منشور.

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