تايمز أوف مالطا: من المتوقع وصول الدبيبة ومحافط البنك المركزي إلى فاليتا

ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إلى مالطا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء روبرت أبيلا وسينضم إليه محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

وقالت مصادر حكومية للصحيفة المالطية إنه على الرغم من عدم وجود أجندة ثابتة ، فمن المتوقع أن يناقش الدبيبة الأموال الليبية التي كانت محتجزة في بنك سانت جوليانز .

وفي عام 2019 ، كشفت صحيفة تايمز أوف مالطا كيف استولت السلطات على 1.1 مليار دولار بعملة ليبية موازية مطبوعة في روسيا حيث تم اكتشاف حاويتين معبأتين بالعملة في جمارك مالطا ولم يتم الإفراج عنهما حتى الآن .

وأضافت الصحيفة المالطية أن محكمة مالطية أمرت بنك فاليتا بإعادة أكثر من 90 مليون يورو مرتبطة بالزعيم الراحل معمر القذافي ولا تزال هذه القضية موضوع استئناف أمام المحاكم .

وأشارت الصحيفة تايمز أوف مالطا إلى أن زيارة “الدبيبة” تأتي في وقت مضطرب تشهده ليبيا .

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