“شكشك”والفطيسي” يجتمعان لتوقيع اتفاقية تعاون للتطوير الآداء بالقطاع العام

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الإربعاء مع المدير العام المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي والإجتماعي “محمود الفطيسي” لتوقيع اتفاقية التعاون لتطوير الأداء بالقطاع العام

قال “شكشك”:العلاقة بين المجلس الوطني للتطوير وديوان المحاسبة للقيام بدور وتحقيق أهداف للرسم السياسات ومتابعة التنفيذ ,ويكون التطور بشكل عام والادارة الحكومية بشكل خاص حتي مع أجهزة الرقابة وتمت اعادة هيكلة أنواع الرقابة في الفترة الأخيرة وتطورها حيث أصبحت رقابة مالية والإلتزام والأداب.

وأوضح “شكشك عن أهمية دور رقابة الأداب وتأديها للتحسين الاداء ,ومن المفترض وجود حتي في قطاع الصحة سياسات عامة من خطط برامج وتأمين صحي وتحسين خدمات الصحية من أجل التقيم في كل سنة,حتي يتحقق الهدف تحسن ورفع كافأة المؤسسات

وأكد “شكشك” أن كل مشاريع مهمة بشكل كبير وأهمية وضعها في الإطار الصحيح ,وسيتم إعطاء التوجيهات والقرارت مخصصة من رقابة الاداب.

