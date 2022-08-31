“بن قدارة” يعطي الإذن بتضمين الزيادة المقررة على مرتبات العاملين بشركة البريقة لتسويق النفط لشهر أغسطس الحالي

أعطى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الإذن بتضمين الزيادة المقررة على مرتبات العاملين بشركة البريقة لتسويق النفط لشهر أغسطس 2022م ، وتوليه مناقشة تعديل الجعل “هامش الربح” المقرر للشركة مع الجهات السيادية بما يحقق أغراض الشركة والصالح العام .

كذلك بالإشارة إلى كتاب رئيس لجنة الإدارة الموجه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الإذن والموافقة على الشروع في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ((642)) ، و عد المناقشات المتداولة التي تمت بين رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ورئيس لجنة الإدارة ومدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة الوطنية والذي تم التأكيد فيه على أحقية الشركة ، في تضمين قيمة الزيادة المقررة بالقرار رقم 642 لسنة 2013م .

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