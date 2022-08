“الفطيسي” يؤكد علي تأسيس عمل منظم للدولة الليبية مع ديوان المحاسبة

قال المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والإجتماعي “محمود الفطيسي” اليوم الإربعاء أن المجلس الوطني ليس مركز بحثي بل إنه مجموعة أفكار لصناعة القرار والحكومة تتخذه مع وجود تجاوب منها .

وأكد “الفطيسي” أن ديوان المحاسبة مهم جداً للبلاد وتقاريره السنوية أعطت دفعة كبيرة ومزالت متماسكة,وان مجلس التطوير يتقاطع مع الديوان لتأسيس عمل منظم للدولة الليبية فيما يتعلق بجهاز التنفيذ ,والمجلس ذراع مهم جداً لهذا الجهاز لرسم السياسة.

