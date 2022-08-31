نائبي الحكومة الليبية يؤكدان على دعمهم لمحافظ مصرف ليبيا المركزي بالمنطقة الشرقية

التقى نائبي رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان “علي القطراني” ، “سالم الزادمة” اليوم الأربعاء 31 أغسطس ، بحضور وزير الأشغال العامة “نصر شرح البال” ، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بالمنطقة الشرقية ” علي الحبري” بمقر المصرف بمدينة بنغازي .

حيث أشاد المجتمعون خلال اللقاء بالدور المحوري الذي يقوم محافظ المصرف من خلال تسيير عمل المصرف بأعلى درجات الكفاءة والمهنية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المصارف العاملة في ليبيا ، ودوره في تقديم التسهيلات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، مؤكدان على دعم الحكومة للمصرف لتسهيل عمله.

وأكد”القطراني” على ضرورة عمل إدارة المصرف من خلال مجلس إدارتها حتى يتسنى لها تقديم الإحتياجات والمتطلبات اللازمة وتغطيتها من المصرف ، كما أكد أيضا على ضرورة حل كل المختنقات التي يعاني منها المواطن ، وفي مقدمتها مشكلة توفير السيولة .

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