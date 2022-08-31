إدارة إنفاذ القانون تُسّير عدد من دورياتها لمراجعة مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي

طرابلس 31 أغسطس 2022 (وال)- سيّرت إدارة إنفاذ القانون عدد من دورياتها الأمنية لمراجعة مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

وذكرت مصادر الإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الأربعاء، أن الدوريات شملت مسارات نقل المياه الممتدة من منطقة ” تنتاي ” و “الشميخ” و ” بني وليد “وصولا للحدود الإدارية لمنطقة ” الشويرف “.

وأكد المصادر أن هذا العمل؛ يأتي للمتابعة والمراجعة المستمرة للأعمال التي انجزتها الإدارة خلال المدة الماضية في إزالة التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بناء على تعليمات السيد النائب العام بالخصوص. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال