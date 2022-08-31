اقتصاد

إدارة إنفاذ القانون تُسّير عدد من دورياتها لمراجعة مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 31 أغسطس 2022 (وال)- سيّرت إدارة إنفاذ القانون عدد من دورياتها الأمنية لمراجعة مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.
وذكرت مصادر الإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الأربعاء، أن الدوريات شملت مسارات نقل المياه الممتدة من منطقة ” تنتاي ” و “الشميخ” و ” بني وليد “وصولا للحدود الإدارية لمنطقة ” الشويرف “.
وأكد المصادر أن هذا العمل؛ يأتي للمتابعة والمراجعة المستمرة للأعمال التي انجزتها الإدارة خلال المدة الماضية في إزالة التوصيلات العشوائية من مسارات نقل المياه بناء على تعليمات السيد النائب العام بالخصوص. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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