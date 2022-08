“الغاوي” يحدد نقاط مكملة لتنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس علي مراحل بحسب المدة الزمنية المحددة

بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “أبو بكر الغاوي” اليوم الثلاثاء بالقاهرة مع مسؤولي ائتلاف الشركات المصرية “أوراسكوم حسن علام رواد الهندسة الحديثة” لتنفيذ مشروع استكمال طريق الدائري الثالث

حدد “الغاوي” نقاط مكملة للعقد منها إمكانية البدء بتنفيذ المشروع على مراحل و وفق المخصصات المالية المتاحة ,ومراعاة المدة الزمنية المحدده له وتجزئته, وفي حالة الإتفاق يتم إعداد ملحق للعقد الأصلي و متمم له يحفظ الشروط و الإلتزامات التعاقدية للطرفين.

حيث أن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ، منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التابع للوزارة بالتعاقد لاستكمال الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس نظراً لما يمثله من أهمية وأولوية للعاصمة طرابلس وسكانها .

