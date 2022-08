اجتمع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة “سهيل بوشيحة”اليوم الثلاثاء مع مدراء الإدارات والمكاتب والمراقب المالي ورؤساء الأقسام لمتابعة الأعمال المنجزة خلال النصف الأول من هذا العام و إعداد خطة عمل للربع الأخير من هذا العام والعام المقبل, ومتابعة تنظيم العمل الإداري والمالي والقرارات الصادرة عن الوزارة ومدى تطبيقها من الجهات الضبطية .

شدد “بو شيحة” على ضرورة تنفيذ تعليمات بالإنتهاء من إجراءات المطابقة وتنظيم التسويات للموظفين مع وزارة المالية, مؤكدا على أهمية الأهداف الاستراتيجية للوزارة والانعكاسات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.

The post “بوشيحة”يشدد علي ضرورة تنفيذ تعليمات بالإنتهاء من إجراءات المطابقة وتنظيم التسويات للموظفين مع وزارة المالية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا