“الدبيبة” يؤكد أن حكومة الوحدة الوطنية هدفها هو الانتخابات، وما زالت تنتظر القاعدة الدستورية حتى تجري الاستحقاق الوطني

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة ” اليوم الثلاثاء “مجلس أعيان بلدية مصراتة”، ورئيس وأعضاء مجلسها البلدي، ومديري القطاعات الحكومية،ورؤساء الفروع البلدية، وعددا من مخاتير المحلات وأسر الشهداء .

وأكد “الدبيبة” أن هدف حكومته هو الانتخابات، وما زالت تنتظر القاعدة الدستورية حتى تجري الاستحقاق الوطني المهمّ المناط بها وأن اليد ما زالت ممدودة للخصوم للعمل معًا من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان.

وشدّد “رئيس مجلس الأعيان” أن مدينة مصراتة ضد الاقتتال والحروب، وستبذل كافة جهودها الاجتماعية ليكون الاستقرار عنوانًا لهذه المرحلة حتى الوصول للانتخابات، مؤكدا أن المدينة لن تسمح بأي فتنة داخلها.

