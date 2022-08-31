“الدبيبة” يبحث مع رئيس وزراء مالطا أفق التعاون بين البلدين في عدة مجالات

اجتمع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع رئيس الوزراء المالطي “روبيرت أبيلا” في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة فاليتا، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، وعدة وزراء منهم وزير البيئة إبراهيم منير، والثروة البحرية عادل سلطان، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير شركة الاتصالات القابضة محمد بن عياد، ومن الجانب المالطي نائب رئيس الوزراء ووزراء الصحة والخارجية والاقتصاد والطاقة.

وتناولت المباحثات أفق التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير الشرعية، وفتح المجال الجوي.

كما شدد الدبيبة على أهمية الدفع بمساعي التعاون بين البلدين وفق الرؤية التي تعمل بها الحكومة لإصلاح القطاع الصحي في ليبيا، وتحسين الخدمات، مؤكداً على دور مالطا في دفع التعاون بين البلدين من خلال دور السفارة المالطية في منح التأشيرات وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في ليبيا ومالطا.

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