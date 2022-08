“الدبيبة” يجتمع بنظيره المالطي ويؤكد على دور السفارة المالطية في منح التأشيرات وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في ليبيا ومالطا

عقد رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء جلسة مباحثات مع نظيره المالطي روبيرت أبيلا في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة فاليتا، وذلك بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وزراء البيئة إبراهيم منير، والثروة البحرية عادل سلطان، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير شركة الاتصالات القابضة محمد بن عياد، ومن الجانب المالطي نائب رئيس الوزراء ووزراء الصحة والخارجية والاقتصاد والطاقة.

حيث تناولت المباحثات أفق التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والبيئة والثروة البحرية والهجرة غير الشرعية، وفتح المجال الجوي.

وشدد “الدبيبة” على أهمية الدفع بمساعي التعاون بين البلدين وفق الرؤية التي تعمل بها الحكومة لإصلاح القطاع الصحي في ليبيا، وتحسين الخدمات، مؤكدا على دور مالطا في دفع التعاون بين البلدين من خلال دور السفارة المالطية في منح التأشيرات وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في ليبيا ومالطا.

