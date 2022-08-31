اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر لــ”وال” .. ليبيا تحت تأثير الجفاف الجزئي

طرابلس 31 أغسطس 2022 (وال)- جددت اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر ووقف الزحف الصحراوي، تحذيرها من حدوث جفافٍ عام في كافة ربوع البلاد، بسبب شحّ الأمطار وأزمة تغير المناخ وتراجع مستوى نزول الغيث النافع، وارتفاع درجات الحرارة، وحدوث موجات طقس متطرفة على مراحل وفي السنوات الأخيرة.

وفي تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية؛ قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر المهندس عبدالغني عون، إن اللجنة الوطنية ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية؛ شكلت فريقًا فنيًا لإعداد تقرير وطني لمجابهة الخطر المحدق، وإعداد استرتيجية لمكافحة آفة التصحر، وإيقاف الزحف الصحراوي.

وتحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة من “بيان” اللجنة الوطنية الذي يتضمن عددًا من التوصيات التي صاغها الفريق الفني المتخصص باللجنة.

وأكدت اللجنة العليا على ضرورة العمل المشترك، والتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص، لإتخاذ تدابير عاجلة تحول دون توسع رقعة الجفاف وزحف المد الصحراوي على المناطق الخضراء، نتيجة لعدة عوامل أو سلوكيات تزيد من نسبة فرص حدوث جفافٍ عام.

ورأت اللجنة أن معالجة هذا الملف؛ تحتاج إلى قيام كل وزارة أو هيئة حكومية بإلتزاماتها بكل جدية من واقع صلاحياتها المخولة بها، وحثت اللجنة على السرعة في تنفيذ توصياتها، وذلك للحد وإيقاف خطر تمدد الزحف الصحراوي، وللحيلولة دون وقوع جفافٍ عام سيضرب عصب الحياة ويهدد الأمن المائي. (وال) ع م/ ر ت

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