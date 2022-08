واصلت أسعار النفط الهبوط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بمخاوف بأن الاقتصاد العالمي سيواصل التباطؤ مع فرض قيود جديدة لكبح الإصابات بكوفيد-19 في الصين.

وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر، التي ينقضي تداولها اليوم، جلسة التداول منخفضة 2.82 دولار، أو 2.8%، لتسجل عند التسوية 96.49 دولار للبرميل.

وهبطت عقود نوفمبر الأكثر نشاطاً 2.20 دولار إلى 95.64 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.09 دولار، أو 2.3%، إلى 89.55 دولار للبرميل.

وواصل نشاط المصانع في الصين التراجع في أغسطس آب بسبب الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وأسوأ موجة حارة في عقود وأزمة سوق العقارات، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيجد صعوبة في الحفاظ على قوته الدافعة.

في غضون ذلك، قالت اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة “أوبك+” عقب اجتماعها اليوم الأربعاء إنها تتوقع الآن فائضاً في سوق النفط هذا العام قدره 400 ألف برميل يومياً، وهو أصغر بكثير من تقديراتها قبيل الاجتماع البالغة 900 ألف برميل يومياً لكنه مرتفع 100 ألف برميل عن توقعاتها قبل شهر.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزون البنزين 1.2 مليون برميل.

The post بفعل مخاوف حيال الطلب.. أسعار النفط تُواصل الهبوط appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا