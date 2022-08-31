“الجويني” يبحث مع جهاز تنمية المركز الإدارية المشاريع المتوقفة بالوزارة

اجتمع وزير الرياضة “عبدالشفيع الجويني” اليوم الأربعاء 31 أغسطس بنائب مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومدير المشروعات بالجهاز .
حيث تم خلال هذا الاجتماع مناقشة أسباب عدم إنطلاق العمل ببعض المشاريع المهمة والعاجلة التي تخص قطاع الرياضة و تعثر بعض المشاريع ، وعدم التقيد بالبرنامج الزمني الخاص بكل مشروع .
وأشار “الجويني” خلال الاجتماع إلى أوضاع البنية التحية بالدولة الليبية والتي تفتقد لملاعب كرة القدم وصالات الالعاب الجماعية بمواصفات دولية ،
وكما شدد “الجويني” على ضرورة تكاثف الجهود لإنشاء ملاعب وصالات بمواصفات دولية لتطوير البنية التحتية لقطاع الرياضة بليبيا
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