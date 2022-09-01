“الكبير” يناقش مع نظيره المالطي تعزيز التعاون في عدة مجالات

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اجتماعاً مع نظيره المالطي، إيدوارد سايكلونا Edward Scicluna ونائِبَهُ أليكساندر ديماركو Alexander Demarco، بمقر البنك المركزي المالطي.

وتناول الاجتماع تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير، وسبل تبادُل الخبرات والتجارب بين الطرفين في المجالين المصرفي والمالي، فضلاً عن مُتابعة عدد من القضايا ذات الإهتِمام المُشترك.

كما أكد محافظ البنك المالطي أن بلاده تسعى لإقامة وتعزيز علاقات مصرفية رصينة ووطيدة مع ليبيا، بإعتبار أن القطاع المصرفي يمثل الحاضنة الأساسية لتشجيع المستثمرين.

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