تعزيز التعاون بين المصرفين.. أبرز مباحثات “الكبير” مع نظيره المالطي

أكد محافظ المصرف المركزي المالطي “إيداورد سايكلونا” مساعي بلاده لإقامة وتعزيز العلاقات المصرفية مع ليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، على هامش زيارة يجريها وفد حكومي ليبي رفيع المستوى إلى مالطا، يترأسه رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

وذكر “إيداورد” أن القطاع المصرفي يمثل الحاضنة الأساسية لتشجيع المستثمرين، مشيرا إلى أن العلاقات المصرفية التي ستقيمها بلاده مع ليبيا ستكون رصينة ووطيدة، بحسب وصفه.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير، وسبل تبادُل الخبرات والتجارب بين الطرفين في المجالين المصرفي والمالي، ومُتابعة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، بحسب ما نشره الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

