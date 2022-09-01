اقتصاد

ارتفاع الدولار وانخفاض سعر الين والجنيه واليورو.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

ارتفع الدولار اليوم الخميس على نطاق واسع مقابل الين، حيث سجل الدولار أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 139.69 مقابل الين في المعاملات الآسيوية المبكرة، مرتفعًا بنحو 0.5% مقارنة بإغلاق أمس والذي كان مرتفعًا بنسبة 0.42% عند 139.55.

وأدى ارتفاع الدولار إلى انخفاض العملات الأخري ،وخسر الجنيه 4.6% في شهر أغسطس، وهو أشد مستوياته انخفاضًا منذ أكتوبر 2016، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.4% عند 1.0014 دولار، إذ أدى التضخم الحاد لمنطقة اليورو في ترجيح رفع الفائدة بأوروبا.

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