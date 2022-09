“الكبير” يلتقي بنظيره المالطي لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

التقي محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” يلتقي بنظيره المالطي محافظ البنك المركزي المالطي “إيدوارد سايكلونا” ونائِبَهُ أليكساندر ديماركي بمقر البنك المركزي المالطي.

حيثُ تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير، وسبل تبادُل الخبرات والتجارب بين الطرفين في المجالين المصرفي والمالي، فضلاً عن مُتابعة عدد من القضايا ذات الإهتِمام المُشترك.

ومن جانبه، أكد محافظ البنك المركزي المالطي أن بلاده تسعى لإقامة وتعزيز علاقات مصرفية رصينة ووطيدة مع ليبيا، بِأعتبار أن القطاع المصرفي يمثل الحاضنة الأساسية لتشجيع المستثمرين.

