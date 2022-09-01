خاص.. فريق السيولة بالمركزي يفصح لصدى عن إستلام شمال أفريقيا 18 مليون .. وهذه التوزيعات

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية إستلام مصرف شمال أفريقيا شحنة سيولة بقيمة 18 مليون دينار من قسم اصدار سبها .

خصص منها 5 مليون لفرع براك الشاطي و 4 مليون لفرع البوانيس و 4 مليون لفرع مرزق و 2.5 مليون وكالة الجديد و 2.5 فرع القطرون ، ويؤكد فريق السيولة إستمراره في توفير شحنات السيولة ونقل شحنات بكافة مناطق ليبيا .

وذلك في اطار إستمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، وفي اطار تمكين فروع المصارف من صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 ، فروع اقسام الإصدار بمصرف ليبيا المركزي توفر شحنات سيولة لفروع المصارف .

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