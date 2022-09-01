محافظ المصرف المالطي يُؤكد سعيه لإقامة علاقات مصرفية مع ليبيا

أكد محافظ المصرف المركزي المالطي إيداورد سايكلونا مساعي بلاده لإقامة وتعزيز العلاقات المصرفية مع ليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، على هامش زيارة يجريها وفد حكومي ليبي رفيع المستوى إلى مالطا، يترأسه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح إيداورد أنّ القطاع المصرفي يمثل الحاضنة الأساسية لتشجيع المستثمرين، وأنّ العلاقات المصرفية التي ستقيمها بلاده مع ليبيا ستكون رصينة ووطيدة، بحسب وصفه.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير، وسبل تبادُل الخبرات والتجارب بين الطرفين في المجالين المصرفي والمالي، ومُتابعة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

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