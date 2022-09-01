اقتصاد

خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف لصدى إستلام التجاري الوطني 12 مليون .. وهذه التفاصيل

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية إستلام المصرف التجاري الوطني شحنة سيولة بقيمة 12 مليون دينار من قسم اصدار غريان .

خصص منها 5 مليون لفرع غريان و 3 مليون لفرع ككلة و 3 مليون لفرع الأصابعة و 1 مليون وكالة الجامعة غريان ، ويؤكد فريق السيولة استمراره في توفير شحنات السيولة ونقل شحنات بكافة مناطق ليبيا .

وذلك في اطار إستمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، وفي اطار تمكين فروع المصارف من صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 ، فروع أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي توفر شحنات سيولة لفروع المصارف.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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