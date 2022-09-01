خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف لصدى إستلام التجاري الوطني 12 مليون .. وهذه التفاصيل

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية إستلام المصرف التجاري الوطني شحنة سيولة بقيمة 12 مليون دينار من قسم اصدار غريان .

خصص منها 5 مليون لفرع غريان و 3 مليون لفرع ككلة و 3 مليون لفرع الأصابعة و 1 مليون وكالة الجامعة غريان ، ويؤكد فريق السيولة استمراره في توفير شحنات السيولة ونقل شحنات بكافة مناطق ليبيا .

وذلك في اطار إستمرار تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، وفي اطار تمكين فروع المصارف من صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 ، فروع أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي توفر شحنات سيولة لفروع المصارف.

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