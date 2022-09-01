خاص..بالأرقام والتفاصيل.. المركزي يصدر التقرير الربع سنوي الخاص بأهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية

صدر عن إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي التقرير الدوري الربع سنوي الذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عليه والخاص بأهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية للربع الثاني 2022 ” وهو تقرير مفصل يحوى على العديد من البيانات والمؤشرات الخاصة بالمصارف التجارية العاملة في ليبيا .

حيث شهدت البيانات والمؤشرات المالية التي تضمنها التقرير عن المصارف التجارية في نهاية الربع الثاني 2022 بعض التغيرات مقارنة عما كانت عليه في نهاية الربع الثاني 2021 وذلك على النحو التالي :

بلغ عدد المصارف العاملة في ليبيا والمشتملة بياناتها في التقرير 20 مصرفاً (بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي) حتى الربع الثاني 2022، وتزاول هذه المصارف نشاطها من خلال 575 فرعاً ووكالة مصرفية .

إرتفع إجمالي أصول المصارف التجارية (بإستثناء الحسابات النظامية) من 140.6 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2021 إلى نحو 142.6 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022، أي بمعدل نمو قدره 1.4%، وقــد شكلت الأصـــول الســائلة (البالغة 94.5 مليار دينار) من إجمالي الأصول ما نسبته 66.3%.

بلغت نسبة الأصول السائلة لدى المصارف التجارية إلى إجمالي الأصول 66.3% في نهاية الربع الثاني 2022، والتي معظمها تمثل ودائع لدى المصرف المركزي ( تحت الطلب بما فيها الإحتياطي الإلزامي وكذلك شهادات الإيداع ) .

بلغ حجم القروض إلى إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي نسبة 21.8% في نهاية الربع الثاني 2022، وهى نسبة ضئيلة ، فيما بلغت نسبة الودائع لدى المصارف إلى إجمالي الأصول 68.1%.

إنخفضت ودائع المصارف التجارية ( تحت الطلب وشهادات الإيداع ) لدى المصرف المركزي بما فيها الإحتياطي الإلزامي من نحو 82.3 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2021 إلى نحو 78.2 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022، أي بمعدل بلغ 5.0%.

إرتفع اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف التجارية من 17.8 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2021 إلى 21.2 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022، أي بمعدل نمو 19.1%، وقد شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 21.8%، كما شكلت من اجمالي الأصول ما نسبته 14.8%، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية الربع الثاني 2022 ما قيمته 15.2 مليار دينار، وما نسبته 71.7% من إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 28.3% والتي بلغت قيمتها نحو 6.0 مليار دينار.

بلغـت نسبة تغطية مخصـص الديون المشكـوك فيها لإجمـالي القروض والتسهيلات الممنــوحة نسبة 17.7% في الربع الثاني 2022 مقابل نسبة 20.2% في الربع الثاني 2021.

إنخفضت ودائع العمـلاء لـدى المصارف التجارية من 99.2 مليار دينـار في نهاية الربع الثاني 2021، إلى 97.1 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022، أي بمعدل 2.1%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 80.1% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 19.6% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية الربع الثاني 2022 ما قيمته 56.5 مليار دينار، وما نسبته 58.2% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 41.8% أي ما قيمته 40.6 مليار دينار، منها 27.6 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 13.1 مليار دينار ودائع حكومية.

إرتفع إجمالي حقوق الملكية في المصـارف التجارية من 6.7 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2021 إلى 7.9 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022، وبمعدل 19.1%.

إنخفضت أرباح المصارف التجارية (قبل خصم المخصصات والضرائب) خلال الربع الثاني 2022 بمعدل 18.3% لتصل إلى 673.7 مليون دينار، مقارنة عما كانت عليه خلال الربع الثاني 2021 والتي سجلت نحو 824.5 مليون دينار.

إرتفع رصيد النقدية بالخزائن وحسابات المقاصة بمقدار 2.3 مليار دينار أي بمعدل 24.3%، لتصل إلى 11.7 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022، مقابل 9.4 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2021، حيث إرتفع رصيد النقد بخزائن المصارف بمقدار 417.7 مليون دينار، فيما إرتفع بند حسابات المقاصة بمقدار 1.9 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022 مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من الربع الثاني 2021.

بلغ رصيد ودائع المصارف التجارية لدى المصرف المركزي والمصارف الأخرى وفيما بينها نحو 90.4 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022، مقابل 94.5 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2021، منخفضة بقيمة 4.1 مليار دينار، نتيجة لإنخفاض ودائعها لدى المصرف المركزي وكذلك ودائعها فيما بينها بنحو 356.6 مليون دينار ، بالإضافة إلى إنخفاض ودائعها لدى المصرف الليبي الخارجي.

سجل إجمالي بند رصيد الإستثمارات للمصارف التجارية نهاية الربع الثاني 2022 نحو 4.6 مليار دينار، مقابل 4.5 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2021، بمعدل نمو 2.7% هذا الإرتفاع جاء نتيجة الزيادة في بند الإستثمارات الأخرى.

سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 17.4%، حيث يتمتع القطاع المصرفي الليبي بكفاية رأس مال مرتفعة، كافية لمواجهة أية مخاطر قد تحدث، حيث تراوحت نسبتها مابين 10.7% و 19.2% خلال الفترة ( 2012- الربع الثاني 2022) وهى بشكل عام أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل (1) والبالغة 8.0%.

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