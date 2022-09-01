هل تحسن أداء الشبكة الكهربائية وهل نقصت ساعات طرح الأحمال مع نهاية شهر أغسطس ؟

مع بداية شهر سبتمبر ونهاية شهر أغسطس وإنتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، ينتظر الليبين تحسن أداء الشبكة الكهربائية ونقص أو إختفاء ساعات طرح الأحمال ،وخصوصاً على أحياء العاصمة طرابلس ، وذلك بعد الوعود الحكومية ومسؤولي شركة الكهرباء بدخول وحدتين من محطة طرابلس الإستعجالية بقدرة 350 ميغا وات ، بالإضافة لدخول الوحدة الأولي بمحطة طبرق الإستعجالية بقدرة 185 ميجا وات .

وبحسب شركة الكهرباء فإن الإنتاج الحالي يصل إلى 5900 ميجاوات، بينما تبلغ قيمة الإستهلاك 8100ميغا وات، وقيمة العجز تقدر بحدود 2000 ميغا وات.

كما أكدت الشركة في بيان لها إجراء أعمال الصيانة لدوائر نقل الطاقة بغرب طرابلس والزاوية، بالإضافة إلى دوائر نقل الطاقة جنزور جهد 400 كيلوفولت التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال الأيام الماضية ،مع استمرار مشروع إستكمال خط الفجيج اوباري .