خاص.. تقرير المركزي يكشف حجم القروض وأصول المصارف خلال الربع الثاني من العام الحالي

شهدت البيانات والمؤشرات المالية التي تضمنها تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء عن المصارف التجارية في نهاية الربع الثاني 2022 بعض التغيرات مقارنة عما كانت عليه في نهاية الربع الثاني 2021 وذلك على النحو التالي:

بلغ عدد المصارف العاملة في ليبيا والمشتملة بياناتها في التقرير 20 مصرفاً (بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي) حتى الربع الثاني 2022، وتزاول هذه المصارف نشاطها من خلال 575 فرعاً ووكالة مصرفية .

إرتفع إجمالي أصول المصارف التجارية (بإستثناء الحسابات النظامية) من 140.6 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2021 إلى نحو 142.6 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022، أي بمعدل نمو قدره 1.4%، وقــد شكلت الأصـــول الســائلة (البالغة 94.5 مليار دينار) من إجمالي الأصول ما نسبته 66.3%.

بلغت نسبة الأصول السائلة لدى المصارف التجارية إلى إجمالي الأصول 66.3% في نهاية الربع الثاني 2022، والتي معظمها تمثل ودائع لدى المصرف المركزي ( تحت الطلب بما فيها الإحتياطي الإلزامي وكذلك شهادات الإيداع ) .

بلغ حجم القروض إلى إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي نسبة 21.8% في نهاية الربع الثاني 2022، وهى نسبة ضئيلة ، فيما بلغت نسبة الودائع لدى المصارف إلى إجمالي الأصول 68.1%.

إنخفضت ودائع المصارف التجارية ( تحت الطلب وشهادات الإيداع ) لدى المصرف المركزي بما فيها الإحتياطي الإلزامي من نحو 82.3 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2021 إلى نحو 78.2 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022، أي بمعدل بلغ 5.0%.

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