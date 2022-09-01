الشؤون الاجتماعية تسلم 100 ألف بطاقة إيفاء من أصل مليون و330 ألف مستفيدة

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة تسلم بطاقات إيفاء ،فرج مجاهد إن الوزارة أستلمت خلال هذا الأسبوع الدفعة الثانية من بطاقات منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاماً، وعددهم 20 ألف بطاقة مشحونة بالكامل ،بالإضافة للدفعة الثالثة والبالغة 28,678 ألف بطاقة .

وأكد مجاهد أن مجموع البطاقات المستلمة حتي الآن 100 ألف بطاقة من أصل مليون و330 ألف ، منهم 410 ألف بنت غير متزوجة ،و 920 ألف زوجة وربة بيت ، مشيراً إلى إحالة بيانات 720 ألف من المستفيدات إلى مصرف الجمهورية لطباعة وشحن بطاقتهم ،وسيتم إستلامها خلال الأسابيع القادمة .