خاص.. المركزي يكشف إرتفاع رصيد النقدية بالخزائن وحسابات المقاصة.. وانخفاض ودائع المصارف لديه

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء والذي تحصلت صدى على نسخة حصرية منها عن إرتفاع رصيد النقدية بالخزائن وحسابات المقاصة بمقدار 2.3 مليار دينار أي بمعدل 24.3%، لتصل إلى 11.7 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022، مقابل 9.4 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2021، حيث إرتفع رصيد النقد بخزائن المصارف بمقدار 417.7 مليون دينار، فيما إرتفع بند حسابات المقاصة بمقدار 1.9 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022 مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من الربع الثاني 2021.

كما بلغ رصيد ودائع المصارف التجارية لدى المصرف المركزي والمصارف الأخرى وفيما بينها نحو 90.4 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022، مقابل 94.5 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2021، منخفضة بقيمة 4.1 مليار دينار، نتيجة لإنخفاض ودائعها لدى المصرف المركزي وكذلك ودائعها فيما بينها بنحو 356.6 مليون دينار ، بالإضافة إلى إنخفاض ودائعها لدى المصرف الليبي الخارجي.

حيث سجل إجمالي بند رصيد الإستثمارات للمصارف التجارية نهاية الربع الثاني 2022 نحو 4.6 مليار دينار، مقابل 4.5 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2021، بمعدل نمو 2.7% هذا الإرتفاع جاء نتيجة الزيادة في بند الإستثمارات الأخرى.

كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 17.4%، حيث يتمتع القطاع المصرفي الليبي بكفاية رأس مال مرتفعة، كافية لمواجهة أية مخاطر قد تحدث، حيث تراوحت نسبتها مابين 10.7% و 19.2% خلال الفترة ( 2012- الربع الثاني 2022) وهى بشكل عام أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل (1) والبالغة 8.0%.

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