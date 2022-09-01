اقتصاد

وصول إنتاج خام النفط الليبي اليوم الخميس إلى مليون و 222 ألف برميل

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج النفط الخام اليوم الخميس، بلغ مليون و222 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 54 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها ، إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي اليومي، بلغ مليار و168 مليون قدم مكعب، وأشار البيان إلى إن إستهلاك شركة الكهرباء بلغ 1002مليون قدم مكعب، و102 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و28 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 36 مليون قدم مكعب.

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