“العابد” يناقش مع السفير التركي المجال العمالي والتدريب المهني وسبل تعزيزها

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اجتماعًا مع سفير جمهورية تركيا لدي ليبيا “كنان يلماز” بمكتبه صباح اليوم وذلك بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة “عادل العقبي” .

تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجال العمالي والتدريب المهني وسبل تعزيزها،وتم التطرق خلال اللقاء كذلك إلى المباحثات الجارية بينهم بخصوص مذكرة التفاهم فيما يتعلق بتنقل الأيادي العاملة بين البلدين .

وفي الختام أبدى السفير التركي الرغبة المشتركة في الأخذ بالتعاون القائم إلى مجالات أخرى خدمة لمصالح الشعبين .

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