انخفاض الذهب في المعاملات الفورية ليوم الخميس إلى 1699.30 دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى ما دون مستوى 1700 دولار لفترة وجيزة، للمرة الأولى منذ 6 أسابيع مع تمسك البنوك المركزية الكبرى بتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم مما كبح الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى 1699.30 دولار للأوقية،وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6% إلى 1716.60 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخري فقد هبطت الفضة بنسبة 1.8% إلى 17.54 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.8% إلى 820.5 دولار وتراجع البلاديوم 0.33% إلى 2072 دولار.