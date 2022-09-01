اقتصاد

“القطراني” يبحث احتياجات المركز الوطني للأورام بنغازي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “علي القطراني”، اجتماعًا مع المدير المساعد بالمركز الوطني للأورام بنغازي حسن الجماعي ، والمراقب المالي بالمركز ، بحضور المستشار الصحي لنائب رئيس مجلس الوزراء السنوسي المغربي .

واستعرض اللقاء ، احتياجات المركز والمشاريع المتوقفة التابعة للمركز ، ونقص الأدوية الخاصة بالأورام ، كما ناقش اللقاء أهمية جهاز المسح الذري وضرورة توفيره بالمركز كونه يتيح استخدام أحدث تقنيات التصوير الطبي لمرضى الأورام ، ويخفف من معاناة المرضى في السفر لعمل أشعة المسح الذري .

كما أكد النائب خلال اللقاء على دعمه لعمل المركز انطلاقاً من أهمية الدور الذي يقوم به في علاج مرضى الأورام ، منوهاً إلى ضرورة الإهتمام بمعاملة مرضى الأورام ، وتوفير الأدوية التي يحتاجونها ، والأجهزة التي توفر عليهم معاناة السفر للخارج ، مضيفاً بأنه سيتم العمل على توفير الاحتياجات العاجلة وذلك بالتنسيق مع وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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