تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى ما دون مستوى 1700 دولار لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ 6 أسابيع مع تمسك البنوك المركزية الكبرى بتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم مما كبح الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ولامس الذهب في المعاملات الفورية الخميس 1 سبتمبر مستوى 1699.30 دولار للأونصة في وقت سابق في أدنى مستوى منذ 21 يوليو، وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6% إلى 1716.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 11.39 صباحًا، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتعرضت أسعار الذهب لضغوط بالغة مع إجبار التضخم الذي بلغ مستويات هي الأعلى في عقود البنوك المركزية حول العالم على تشديد السياسة النقدية.

وفقد سعر الذهب أكثر من 350 دولارا منذ أن صعد ليتخطى ألفي دولار في أوائل مارس وسجل خامس انخفاض شهري على التوالي في أغسطس آب في أطول سلسلة خسائر شهرية منذ 2018.

كما ظل الدولار قرب ذروة عقدين مما زاد من الضغط على الذهب إذ زاد ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة بنسبة 1.8% إلى 17.54 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.8% إلى 820.5 دولار وانخفض البلاديوم 0.33% إلى 2072 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب انخفضت أمس الأربعاء، مسجلة أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2018 مع تعرضها لضغوط من زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى حول العالم.

The post أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى منذ 6 أسابيع appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا